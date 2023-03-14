بعض تجارب سوق التأمين العالمية في «متناهي الصغر» عالميًا.. وخبيرة تعلّق

لا يكفي أن يكون التأمين متناهي الصغر ميسور التكلفة والوصول إليه فقط، بل يجب أن يتم تصميمه وفقًا للبيئة الفريدة التي يتم تقديمه فيها، بعد كل شيء، في سياق «البسطاء يستحقون الابتكار أيضًا».

الهند.. تمتع بخدمتك دون تحايل

أوضحت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين واستشاري العلاقات الدبلوماسية بالاتحاد الأفروأسيوي للقانون الدولي، لزوم استخدام التكنولوجيا لمكافحة الاحتيال على شركات التأمين لمكافحة معدلات مطالبات التأمين العالية غير الواقعية، للحصول على التغطية، ولمواجهة تلك الظروف في الهند على سبيل المثال؛ يقوم الطبيب البيطري بوضع علامة بلاستيكية خارجية على أذن الحيوان كمؤشر على أن هذا الحيوان المحدد مؤمن عليه، كيلا يتم تغييره بغيره من الحيوانات، إلا أن هذه العلامات البلاستيكية شقت طريقها بشكل ما إلى الماشية النافقة، بشكل متكرر للغاية، ما أدى إلى ستخدم العديد من شركات التأمين رقائق تحديد التردد اللاسلكي (RFID) التي يتم حقنها تحت جلد الحيوان، وهي أقل إيلامًا من وضع العلامات.

أماني الماحي

كينيا.. ادفع مؤخرًا

وبيّنت أن كينيا -على سبيل المثال- تستخدم التأمين المستند إلى المؤشر، حيث يؤدي مؤشر خارجي إلى الدفع للعملاء بدلًا الاتصال للإبلاغ عن مطالبة العميل، وتجمع تلك الطريقة بين نظام الدفع عبر الهاتف المحمول ومحطات الطقس التي تعمل بالطاقة الشمسية، لتزويد المزارعين في كينيا بتأمين الدفع عند ابتداء كل موسم زراعي.

وتعمل تلك الطريقة التي أشارت إليها الماحي، بأن يذهب المزارع إلى تاجر معتمد ويشتري كيسًا من الأسمدة، ويدفع 5٪ إضافية للحصول على تغطية مناخية، بينما يقوم التاجر بمسح رمز شريطي خاص، والذي يقوم على الفور بتسجيل البوليصة لدى شركة التأمين، برسالة نصية تؤكد بوليصة التأمين إلى الهاتف المحمول للمزارع، وعندما تشير البيانات المنقولة من محطة طقس معينة إلى حدوث جفاف أو حدوث حالة قاسية أخرى، يتلقى المزارع المسجل في تلك المحطة المدفوعات تلقائيًا عبر خدمة تحويل الأموال خلال الهاتف المحمول.

الصين.. «متناهي الصغر» من الهواء!

واستهدفت الصين، مثلًا، محدودي الدخل من خلال تخفيف قيود السيولة، حيث يشكل لحم الخنزير هنالك ما يقرب من 48٪ من إنتاج الثروة الحيوانية، بينما يتم تربية معظم الخنازير بشكل عام بأعداد صغيرة من قبل الأسر الريفية في ساحاتها الخلفية، مما يجبر مزارعي الخنازير الصينيين على مواجهة أخطار الإصابة بأمراض الخنازير، وعلى الرغم من الفوائد الواضحة لمنتجات التأمين متناهي الصغر، ما يزال الطلب منخفضًا عليه بسبب القيود النقدية وانعدام الثقة في مقدمي خدمات التأمين.

قدمت الماحي تعليقًا على ذلك، قالت إن الشركات هنالك قد سمحت للمزارعين بالحصول على التأمين مع تأخير دفع الأقساط حتى نهاية فترة التأمين، والتي تزامنت مع بيع الخنازير، مما أدى لارتفاع أقساط التأمين الخاصة بهم بنسبة 11٪، ومن ناحية أخرى قامت شركات الاتصالات بتضمين أقساط التأمين في عقود الخدمة الخاصة بهم، مع ميزة تقديم تغطية مجانية في كثير من الأحيان، كجزء من خطة موجودة مسبقًا.

وأضافت أن التأمين متناهي الصغر بإفريقيا، على سبيل المثال، مجاني، باستخدام بيانات الهاتف فقط.

إندونيسيا.. أقساط التأمين من القمامة!

وذكرت الماحي أن التغطيات ربما كانت عن طريق القمامة، حيث تعد عملة جديدة مع شركة Garbage Clinical Insurance (GCI) الإندونيسية، والتي أسسها طبيب يبلغ من العمر 26 عامًا؛ جمال البين، مشيرة إلى أن من خلال GCI يتم تشجيع سكان المجتمع على إعادة التدوير والحصول على تغطية الرعاية الصحية في نفس الوقت، لأنه يتم تحويل القمامة إلى أموال يمكن استخدامها لاحقًا لدفع تكاليف التأمين الطبي.