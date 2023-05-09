بعضها من أوكرانيا.. ميناء الإسكندرية يستقبل قرابة 80 ألف طن من الحبوب

بالرغم من توقف مبادرة ممر الحبوب لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية، فقد استمرت الموانئ المصرية، خاصة الإسكندرية والدخيلة في استقبال الحبوب الواردة من منطقة البحر الأسود، خاصة من أوكرانيا وذلك بواقع 80 ألف طن من اليوم وحتى يوم 13 مايو الجاري.

وحسب بيانات هيئة الميناء، فقد استقبلت ميناء الاسكندرية ” اليوم ” 9 مايو شحنة من القمح الواردة من أوكرانيا لصالح شركة البستان للمطاحن بواقع 5.8 ألف طن، كما استقبلت ميناء الدخيلة شحنة من الذرة الأوكراني أيضا بواقع 7.5 ألف طن لصالح شركة الحسين للاستيراد والتصدير والحاصلات الزراعية.

كما أنه من المقرر أن تستقبل غدا 10 مايو 1596 طن من القمح الواردة من رومانيا لصالح شركة الاتحاد للتجارة والاستيراد والتصدير، بالاضافة الى شحنة من القمح بواقع 7.8 ألف طن لصالح نفس الشركة الواردة من أوكرانيا، كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة ثالثة في نفس اليوم لصالح الشركة العالمية للأسمدة والمستلزمات الزراعية بواقع 4 الآف طن، بالاضافة الى شحنة قمح أخرى من رومانيا لصالح الشركة العربية للمطاحن والصناعات بواقع 40 ألف طن.

فيما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الذرة بواقع 3 ألف طن من الذرة الواردة من أوكرانيا لصالح شركة مناسك للاستيراد والتصدير يوم 11 مايو الجاري.

كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الذرة يوم 13 مايو الجاري لصالح شركة أدم جرين بواقع 10 ألف طن.

ومن المعروف أن ذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا، أمس الاثنين، أن روسيا رفضت تسجيل وتفتيش السفن المبحرة عبر ممر الحبوب لدخول الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة – وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية – أن “روسيا أوقفت مرة أخرى مبادرة الحبوب برفضها تسجيل السفن للدخول وإجراء عمليات تفتيش”، مشيرة إلى أن هذا النهج يتعارض تماما مع شروط الاتفاقية الحالية.

وأكدت أن سياسة روسيا تجعل من المستحيل وضع خطة تفتيش وفق إجراءات مركز التنسيق المشترك، الذي ينص على الموافقة اليومية على خطة التفتيش من قبل جميع الأطراف.

وتنتظر 90 سفينة التفتيش في المياه الإقليمية التركية، من بينها 62 سفينة سيتم تحميلها، وتم تعليق عمليات التفتيش على كل من الأسطول الوارد والصادر.