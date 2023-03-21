بعد«GPT-4» .. تعرف على أكثر المجالات تعرضًا لمخاطر الذكاء الاصطناعي (جراف)

بعد الإصدار الأخير من chatGPT والذي يدعى GPT-4 كنموذج OpenAI جديد متعدد الوسائط يقبل مدخلات الصور والنصوص بدلاً من مطالبات النص فقط في النسخة الأقدم، بدأ الناس توقع مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وتمثلت أكبر تلك المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام والـ OpenAI بشكل خاص، في توقع القضاء التدريجي على بعض المجالات والمهن لدى البشر.

كتب كيفن روز كاتب عمود نيويورك تايمز “جي بي تي-4 مثير ومخيف”، مضيفاً أن هناك نوعين من المخاطر التي تنطوي عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح “روز” أن من تلك المخاطر الجيدة -أي التي نتوقعها ونخطط لها ونحاول منعها- وهناك السيئة “أي التي لا يمكننا توقعها”، مشيرًا أنه كلما قضى المزيد من الوقت مع أنظمة الذكاء الاصطناعي كلما قل اقتناعه بقدرة البشر المستقبلية على توقع نصف ما هو قادم.

وفقًا لتوقعات المستشار العالمي Ipsos لعام 2023، يبدو أن العديد من الناس يشاركون تحفظات روز فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وذلك طبقًا للدراسة الاستقصائية التي أجريت بين 24471 بالغًا في 34 دولة.

أوضحت الدراسة أن متوسط 27 % من المجيبين لكل دولة يعتبرون أنه من المرجح أن برنامج الذكاء الاصطناعي المارق سيسبب مشاكل حول العالم هذا العام.

تشهد بعض البلدان مثل الهند وإندونيسيا والصين درجات أعلى بكثير من قلق الذكاء الاصطناعي، ومن المثير للاهتمام أن حصة أولئك الذين يعبرون عن قلقهم بشأن إمكانية أن تصبح الذكاء الاصطناعي مارقة لم تتغير عملياً عن العام السابق.

وبالنظر إلى القفزات العامة جدا التي استولت عليها التكنولوجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف تسير هذه التغييرات قدما.

قدرات الذكاء الاصطناعي

تعجب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي من نتائج المحرك الجديد في أداء مجموعة متنوعة من المهام، مثل إنشاء موقع إلكتروني يعمل على رسم بسيط يتفوق في الأداء البشر في مجموعة متنوعة من الاختبارات الموحدة أو كتابة الرموز.

وهناك قلق متزايد بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه التطور السريع في الذكاء الصناعي في نهاية المطاف، حيث بدأ الناس في فهم قدرات وحدود نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT والآن GPT-4.

المستشار العالمي «Ipsos»: التعليم أكثر مجال تعرضًا لخطر الذكاء الاصطناعي

التعليم أكثر المجالات تهديدًا من الذكاء الاصطناعي

كان الصعود الصاروخي لـ ChatGPT لحظة فاصلة للذكاء الاصطناعي حيث تمكن ملايين المستخدمين من الأشخاص العاديين تجربة الذكاء الاصطناعي ومشاهدة قدراته المذهلة بشكل مباشر.

ليس من قبيل المصادفة أن كل من Alphabet و Microsoft وصفوا التحول إلى الذكاء الاصطناعي بأنه أحد أكبر التحديات التي يواجهونها عندما أعلنا عن خطط إعادة الهيكلة في وقت سابق من هذا الشهر.

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، ساتيا ناديلا عن تحول قادم في النظام الأساسي ، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تدعم الذكاء الاصطناعي تعتبر التغيير الكبير التالي في التكنولوجيا بعد التحول إلى الهاتف المحمول.

ويبقى السؤال ما الذي يتوقع المستهلكون تغييره في النهاية بسبب زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي وأي مجالات من الحياة ستتأثر على الأرجح في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة؟ أجرت Ipsos مسحًا عالميًا حول هذا الموضوع في أواخر عام 2021 ويلخص الرسم البياني التالي النتائج.

وبحسب نتائج المسح العالمي أوضحت التوقعات أن أكثر المجالات تعرضًا للتضرر و التأثير السلبي من استخدام الذكاء الاصطناعي هي “التعليم” ويليها الأمن ثم التوظيف بينما مجال التغذية والعلاقات الشخصية في المرتبة الأخيرة.