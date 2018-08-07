بعد 97 عاما..منظمة ميس أمريكا تلغى فقرة المايوه البيكينى الساخن

خالد بدر الدينقررت منظمة ميس أمريكا التى تختار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء فقرة ارتداء المرشحات فى المسابقة المايوهات البيكينى الساخنة اعتبارا من سبتمبر المقبل عندما تقام هذا العام.وذكرت وكالة اسوشيتيدبريس أن مسابقة ميس أمريكا أو ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية التى

خالد بدر الدين

قررت منظمة ميس أمريكا التى تختار ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء فقرة ارتداء المرشحات فى المسابقة المايوهات البيكينى الساخنة اعتبارا من سبتمبر المقبل عندما تقام هذا العام.

وذكرت وكالة اسوشيتيدبريس أن مسابقة ميس أمريكا أو ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية التى بدأت عام 1921 كانت تستهدف اجتذاب السياح الأجانب لمدينة بوردوك بولاية أتلانتا بعد الاحتفال بعيد العمال من خلال جعل ملكة كل ولاية ترتدى مايو بكينى وحذء بكعب مرتفع جدا لتتهادى به وتبرز مفاتنها أمام المشاهدين.

ولكن نظرة الأمريكيين الآن للمرأة تغيرت بعد مرور حوالى 100 عام ولاسيما مع ظهور حركة مى تو التى ظهرت بقوة منذ عام تقريبا بعد انتشار مئات الشكاوى من حالات التحرش الجنسى ضد مشاهير النساء والعاملات فى مجال التسلية والترفية و حتى المجال السياسى والتى ارتكبها أصحاب النفوذ من المخرجين والساسة و أصحاب الشركات.

وترى جريتشين كارلسون إحدى ملكات جمال أمريكا سابقا و الرئيسة الجديدة لمجلس أمناء منظمة ميس أمريكا إن لجنة الحكام لم تعد تحكم على جمال المرأة من من خلال المظهر فقط و إنما درجة ثقافتها وأسلوب تفكيرها وموهبتها وغير ذلك من الصفات البعيدة عن مفتن الجسد.

وكانت الجماعات النسائية وجماعات حقوق الإنسان تنتقد منذ عشرات السنين فقرة المايوهات و الفساتين العارية باعتبارها موضة قديمة و تصور النساء كسلعة مغرية كما أن مظهر المرأة بالمايو والحذاء العالى يبدو سخيفا ويجعلها كالحمقاء أو البلهاء كما تقول جريتشين كارلسون التى أدت قضيتها التى رفعتها ضد روجر ايلز رئيس شبكة فوكس نيوز الإخبارية إلى استقالته بعد أن اتهمته بالتحرش الجنسى بها.

وأكدت أيضا مئات المرشحات لملكة جمال أمريكا على مدار عشرات السنين الماضية إنهن يكرهن فقرة الاستعراض بالمايوهات والكعوب العالية وقد تمت الموافقة أخير على ذلك هذا العام لعد أن تم تعيين ثلاث سيدات فى أعلى ثلاث مناصب فى المنظمة ولاسييما بعد أن انتشرت فضيحة على مواقع التواصل الاجتماعى فى ديسمبر الماضى عندما استهزأ المسئولون عن المسابقة من ذكاء المرشحات و سخروا من حياتهن الجنسية.

وأعلنت جريتشين كارلسون إنه بدلا من ارتداء المرشحات للمايوهات فإن كل حسناء ستتفاعل مع القضاة لتبين لهم إنجازاتها و أهدافها فى الحياة وكيف ستستخدم مواهبها و عواطفها و طموحها لتؤدى وظيفتها كملكة جمال أمريكا .

وأيدت أيضا لينزا كورنيت ملكة جمال أمريكا لعام 1993 فكرة إلغاء فقرة المايوهات و تذكرت أنها كانت تكره هذه الفقرة ولم تكن تشعر بالراحة عندما كانت ترتدى المايو الذى لا يتناسب مع الكعب العالى وتشعر أنها بلهاء أمام الجمهور ولذلك غيرت أيضا المنظمة فقرة فساتيت السهرة العارية وستترك للمتسابقات حرية ارتداء الفستان المناسب لكل واحدة منهن .

ومع ذلك قالت كيندال موريس التى فازت بلقب ملكة جمال ولاية تكساس عام 2011 إن فقرة المايوعات علمتها تناول الغذاء الصحى وممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على رشاقتها ليس فقط للفقرة التى تدوم حوالى 20 ثانية أمام الجمهور و لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وأضافت جريتشين كارلسون إن مسابقة ميس أمريكا لم تعد ذلك الحدث العظيم الذى كان فى الماضى فقد بلغ عدد المشاهين لها عام 1988 أكثر من 33 مليون شخص و لكنه هبط العام الماضى إلى حوالى 5.4 مليون مشاهد فقط.

أما مالورى هايتس هاجان التى فازت بلقب ميس أمريكا عام 2013 فقد باتت هدفا للسخرية على صفحات فيس بوك لأن وزنها عندما باتت ملكة جمال أمريكا لم يتجاوز 57 كجم ولكنها الآن حوالى 75 كجم وإن كان هذا الوزن مثالى لأى سيدة عادية طولها يتجاوز 175 سم و لاسيما أنها مرشحة حاليا للفوز بمقعد نائب الكونجرس للحزب الديموقراطى عن زلاية ألاباما.

