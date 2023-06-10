بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة نسائية لسرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدتين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المترددين على ماكينات الصراف الآلي في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد كشفت سيدتين -لهما معلومات جنائية- أثناء تواجدهما بدائر قسم شرطة الدرب الأحمر، وبحوزتهما 2 بطاقة بنكية، مشغولات ذهبية، مبلغ مالي مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه بارتكاب وقائع سرقة المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي، من كبار السن عن طريق تبديل البطاقات البنكية الخاصة بهم عقب إيهامهم بمعاونتهم في سحب المبلغ المالي.

وأضاف أنه غافلهم واستبدلها بأخرى عقب التحصل منهم على الرقم السري، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم، وانفاقها على متطلباتهما الشخصية وشراء مشغولات ذهبية.

وأقرا بأن المبلغ المالي والمشغولات الذهبية المضبوطة، بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

كما أقرا بارتكاب 9 وقائع سرقة باستخدام البطاقات البنكية المضبوطة بحوزتهما، وبانفاقهما المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتين واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ضبط جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.