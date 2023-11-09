بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

واتضح من الفحص تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، وتبين أنه عاطل -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة.

وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا، تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وارتكابه 9 وقائع بذات الأسلوب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.