«بعد 8 وقائع».. القبض على مرتكبي جرائم سرقة غرف الكهرباء بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن، في القبض على اثنين من اللصوص متهمين في سرقة غرف الكهرباء بمحافظة الإسكندرية ، عقب ارتكابهما 8 وقائع، عن طريق كسر الباب الخلفي للغرفة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية- ارتكب وقائع سرقة بعض محتويات وأجزاء من غرف كهرباء “جارٍ إنشائها” بمنطقة شرق الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع سرقات أجزاء ومحتويات غرف كهرباء بأسلوب “كسر الباب الخارجي للغرفة”.

وأضاف أنه أخفى المسروقات لدى تاجر أدوات كهربائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات المستولي عليها بالمحل الخاص به.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بسرقة المضبوطات والتصرف فيها بالبيع للمتهم الثاني، كما أفادت الجهات المعنية بأن المضبوطات تقدر قيمتها بمبلغ مليون ومائتان ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.