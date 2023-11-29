بعد 8 جرائم.. ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على عامل في محافظة المنيا بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

تعود الواقعة إلى ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة- بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب انتحال صفة موظفي خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

واعترف المتهم بارتكاب 8 وقائع بذات الأسلوب، وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.