بعد 7 وقائع.. ضبط متهم بابتزاز السيدات والتشهير بهم عبر «سوشيال ميديا»

كشفت أجهزة الأمن عن متهم جديد يرتكب وقائع ابتزاز السيدات والتشهير بهن، ليتقاضى مبالغ مالية منهن، بعد بلاغات عديدة ضده، وارتكابه 7 وقائع، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في التصدي الحاسم لجرائم التشهير والإبتزاز عبر شبكة الإنترنت.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تلقت بلاغًا من عدد من المواطنات تضررن من إضطلاع مجهول بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديو خاصه بهن، وإبتزازهن ماديًا والإساءة لسمعتهن، وذلك من خلال إنشاء حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستدراج ضحاياه من الفتيات وإيهامهن برغبته في الزواج منهن، مما مكنه من الإيقاع بهن والتحصل على صور ومقاطع فيديو خاصة بهن، واستخدامها في تهديدهن وإبتزازهن ماديًا.

واتضح أن الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي، بلغت 7 وقائع بعدد من مديريات الأمن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف، أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته هاتفي محمول، بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بارتكابه لتلك الوقائع بالأسلوب الإجرامي المُشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.