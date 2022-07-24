«بعد 7 جرائم».. سقوط عصابة سرقة السيارت في الجيزة والقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة ، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، قد أكدت أن 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، متخذين من دوائر أقسام أول الشيخ زايد، الأهرام، أول أكتوبر، الطالبية، بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، البساتين بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع.

وأرشدوا عن السيارات المستولي عليها 7سيارات، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة.