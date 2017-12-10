بعد 7 أيام من العمل أسبوع الكوميكس يطوي صفحته الرابعة

- حفل إطلاق "من إسطنبول إلى بغداد" و"راديكالي شو" - مدربو الورش الفنية يثمنون التجربة -"البعلي": تفاصيل كثيرة مرت للوصول إلى الختام علي راشد في مساء انخفضت فيه درجات الحرارة وتلفح الجميع بالكوفيات والجواكت متحدين برودة اليوم لحضور سابع الأيام وآخرها بأسبوع الكوميكس في مصر، إلا أنه وبالرغم من

– حفل إطلاق “من إسطنبول إلى بغداد” و”راديكالي شو”

– مدربو الورش الفنية يثمنون التجربة

-“البعلي”: تفاصيل كثيرة مرت للوصول إلى الختام

علي راشد



في مساء انخفضت فيه درجات الحرارة وتلفح الجميع بالكوفيات والجواكت متحدين برودة اليوم لحضور سابع الأيام وآخرها بأسبوع الكوميكس في مصر، إلا أنه وبالرغم من البرودة الشديدة في الجو لكنك حينما تدخل المكان العتيق بـ”درب 17 18″ ستعشر بالدفء تلقائيا بمشاهدتك للأشكال الفخارية المتنوعة والكثيفة المحيطة بالمكان، وبالرغم من أن حفل الختام كان في حديقة الدرب إلا أن الوقت مر سريعا، كما حاول منظمو الفعاليات أن يصنعوا جوا مختلفا بوضع “شلت” على الأرض مريحة ليجلس عليها جمهور أسبوع الكوميكس في يومه الأخير.

“مرت العديد الفعاليات على مدار سبعة أيام بين ورش عمل فنية وسفر إلى الإسكندرية، وتفاصيل كثيرة للوصول لذلك اليوم –يوم الختام- حيث أطلقت مجموعات كوميكس مترجمة مثل “من إسطنبول إلى بغداد” و”راديكالي شو” بالإضافة إلى ورش العمل التي كانت زاخرة بأطالها من الفنانين والمدربين” بهذه الكلمات بدأ الناشر محمد البعلي، مدير ومؤسس أسبوع الكوميكس حفل ختام الدورة الرابعة.

وبالفعل بدأت فعاليات الأسبوع الرابع منذ 4 ديسمبر الجاري بمجموعة من الورش الفنية ومعارض الكوميكس وإطلاق مجلات كوميكس، وتوزعت الفعاليات على درب 17 18 ومركز الصورة المعاصرة بالقاهرة ووكالة بهنا بالإسكندرية وذلك بحضور عدد كبير من رواد الكوميكس في مصر والدول الأجنبية.

بدأ بعد ذلك حفل إطلاق النسخة العربية من الرواية المصورة “من إسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت Tine Lavent وأدار الجلسة الناشر محمد البعلي الذي لفت إلى أنهم منذ عام 2015 وهم يبحثون لنشر رواية تؤكد أن الكوميكس ليس قصصا هزلية فقط وقد قدموا من قبل تجربة بهذا الشكل وهي رواية “فردوس الزهراء” وكانت عن القورة الإيرانية، وبعد فترة وجدوا بغيتهم في رواية “من إسطنبول إلى بغداد” والتي ترجمتها تينا لافنت والتي أخذت بدورها الكلمة قائلة:” إن تجربة الترجمة في القصص المصورة مختلفة عن غيرها، فهناك أشياء معينة قد لا تكون موجودة في الروايات العادية مثل الإشارات وغيرها من الأمور الأخرى، كما أن تلك الرواية جعلتني أسافر من خلال الترجمة إلى إسطنبول وسوريا والعراق وكانت تلك الرحلات لحلب قبل الحرب وهو ما جعلني أبخث عن صور قبل وبعد الحرب”.

أما مؤلف الرواية أرنون جرونبرج فأكد أنه في الأصل كاتب وروائي وليس كاتب روايات مصورة، وأن أصل هذه الرواية كان عملا صحفيا حيث زار بعض الأماكن أثناء الحروب بالطائرة للكتابة عنها، إلا أن الأمر بعد ذلك استهواه ليذهب إليها بالسيارة وبالفعل قطع دولا كثيرة من إسطنبول إلى بغداد وكان يرصد ذلك في مقالاته كل يوم أثناء رحلته، ثم عرض عليه أن يكون في شكل قصة مصورة فكانت له شروط من بينها أن يخرج العمل بشكله الحقيقي وأن تظل شخصية أرنون موجودة بالعمل وبالفعل حدث ذلك من الفنان الذي قدمها في شكل رواية مصورة.

وبعد ذلك جاء الوقت لإطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” الذي قدم بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة، ويقول عنه البعلي :”القصة محاولة من الفن أن يناقش قضايا التطرف، فهي عبارة عن مناقشات مع شخصيات حاولت الانضمام إلى داعش، وتتناول شعور بعض الشباب الذين قد يشعرون بالغربة في أوطانهم وما قد يصلوا إليه”.

ثم عرضت بعد ذلك مجموعة من الصور التي تم التقاطها خلال فعاليات الأسبوع وفي ورش العمل التي أقيمت في درب “17 18” بالقاهرة ووكالة بهنا بالإسكندرية، وجاء بعد ذلك عرض نتائج الورش والذي قدمه الفنانون المدربون بالورش وهم “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”.

وقالت بيتا سوسنوسكا :”لقد قابلت مجموعة من الشباب والفتيات الموهوبين حقا، وسعدت كثيرا بوجود مثل هؤلاء الشباب الذين يريدون بالفعل أن يغيروا واقعهم من خلال الفن ويضعوا بصمة حقيقية في مجالاتهم”.

كما أكدت أجنيسكا كوشيكا أن الورشة لم تكن مجرد رسم فقط بل تبادل ثقافي كما أنه لم تكن هناك حدود للرسم، فكان التفاعل من الجانبين سواء المدربين أو الفنانين وتعلم الفريقين من بعضهم البعض، ومثل هذه الفعاليات مهمة للسماع والتعلم خاصة إذا كان هناك مجموعة من الفنانين من دول وثقافات مختلفة يتبادلون معارفهم.