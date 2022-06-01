بعد 7 أيام فقط من الطرح.. نفاد جميع وحدات المرحلة الأولى من مدينة «وصال»

أعلن تحالف فاوندرز مع الأهلى صبور عن غلق باب الحجز للمرحلة الأولى بإجمالي عدد 1500 وحدة كاملة التشطيب وبدء إجراءات التخصيص من غد، بعد طرح المشروع بـ7 أيام فقط؛ نظرًا لما يتميز به المشروع من موقع إستراتيجي وخطط سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية السكن الفوري.

توجّت مدينة وصال كثاني نجاحات تحالف شركة فاوندرز والأهلى صبور، حيث لقي المشروع ثقة أكثر من 1500 عميل فور طرح المرحلة الأولى من المشروع وفى وقت قياسي، وهو ما يعتبر بدوره دافعًا قويًّا لاستكمال مسيرة نجاحات التحالف، وقد صرح التحالف عن فتح باب المرحلة الثانية للمشروع فى القريب العاجل لتلقّي باقي طلبات الحجز التى لم تستوعبها المرحلة الأولى.

مشروع مدينة “وصال” مملوك لكل من البنك الأهلي وبنك مصر، والذي يقع مباشرة على الكيلو 30 طريق مصر السويس، حيث تعدّ وصال مدينة كاملة متكاملة الخدمات والمرافق،

كما أن جميع الوحدات مشطبة بالكامل وجاهزة للسكن الفورى، مع وجود مساحات خضراء وأماكن انتظار لجميع الوحدات، مع توافر جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادي ودُور العبادة، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية التى تعتبر واحدة من كبرى المناطق الإدارية بشرق القاهرة جاهزة للتسلم الفورى بمقدم فقط 10%، ونظم تقسيط تصل إلى 10 سنوات.

يقام مشروع مدينة وصال على مساحة تتجاوز الـ800 فدان، ويقدم نحو أكثر من 11 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري، حيث تقسم إلى مشروعين سكنيين، وآخر تجاري.

الأول كومباوند “وصال views” ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وكذلك دوبليكس وشقق على مساحات مختلفة، بالإضافة إلى 4 بوابات خاصة للمشروع وناد رياضي خاص للمشروع،

والآخر كومباوند “وصال Residences” تضم شققًا بمساحات مختلفة تبدأ من 154 مترًا، بالإضافة إلى 3 بوابات خاصة للمشروع وناد رياضي خاص للمشروع. بالإضافة إلى المساحات الخضراء والتى تشغل 30% من إجمالي مساحة المشروع.

كما تضم مدينة وصال منطقة تجارية كبيرة تشمل مجمع مطاعم، ودُور سينما وأسواقًا تجارية وحضانات ودُور عبادة كبيرة ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى بوابتين للمنطقة التجارية.