بعد 7 أشهر من وفاة سلفه.. سفير روسيا الجديد يصل مساءً إلى القاهرة

يصل سفير روسيا الجديد لدي مصر وممثل بلاده بجامعة الدول العربية جيورجي بوريسينكو، مساء اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ليتولي مهام منصبه الجديد خلفا للسفير السابق سيرجي كيربيتشينكو الذي توفي في سبتمبر الماضي أثر أزمة صحية مفاجئة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتخرج سفير روسيا الجديد بوريسنكو من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية عام 1990 والتحق بوزارة الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ثم شغل منصب مساعد الملحق ثم ملحقا بسفارة روسيا بسويسرا خلال الفترة من عام 1991 إلى 1995 وبعدها منصب السكرتير الثالث والسكرتير الثاني في الإدارة التنفيذية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 1995 إلى 1997 .

وشغل بوريسينكو منصب السكرتير الثاني والأول في البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا خلال الفترة من عام 1997 إلى 2001 وبعدها السكرتير الأول والمستشار في الإدارة التنفيذية بمكتب وزير الخارجية الروسي خلال الفترة من عام 2001 إلى 2003 .

كما شغل بوريسينكو، منصب المستشار والوزير المفوض في السفارة الروسية بأمريكا خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011 ثم نائب مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية عام 2014 وأخيرا مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020 .

وفي 27 أبريل الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتعيين جيورجي بوريسينكو سفيرا لروسيا لدى مصر، ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية.