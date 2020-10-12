بعد 7 أشهر من شكوى صيادلة الإسكندرية.. تفاصيل ضبط أدمن صفحة «مُزمن» لبيع الأدوية

قررت النيابة العامة حبس “ف ا ج” صاحب صفحة «مُزمن» علي مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تخصصت في بيع الأدوية للجمهور من خلال شبكة الإنترنت على مواقع السوشيال ميديا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت التحريات الدقيقة من قبل مباحث الأموال العامة رصدت عقب استخراج إذن النيابة المطلوبة نشاط الصفحة.

وقامت قوات إدارة مباحث الأموال العامة بقطاع غرب الدلتا تحت إشراف اللواء حسام نبيل مساء السبت 10 أكتوبر 2020 بمداهمة أحد هذه المقرات في منطقة رشدي بوسط الإسكندرية، فى قوة بقيادة العقيد وسام مجدي، العقيد محمد الحمادي، والعقيد أحمد صالح، و تم القبض على المدعو (ف. ج. أ) وآخرين ممن يقومون بإدارة هذا النشاط، وتم التحفظ عليه والعرض على النيابة المعنية.

ووفق بيان، قال نقيب الصيادلة بالإسكندرية الدكتور محمد أنسي الشافعي ، أنه على مدار شهور من المتابعة من النقابة بعد تلقيها الكثير من الشكاوى من صيادلة الإسكندرية ، بوجود إحدى الصفحات المجهولة على شبكة الإنترنت يطلق عليها إسم (مزمن) والتى تقوم ببيع الدواء للجمهور ، الأمر الذى يسبب خطورة على صحة المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر، وبعد إدعاء المشاركة في بعض المبادرات الوطنية وما يمثله من ضرب لكل القوانين.

وقامت نقابة الصيادلة الفرعية على الفور منذ أكثر من 7 شهور بالتحرك المكثف والتنسيق الكامل مع بعض الأجهزة السيادية والرقابية ومباحث الإنترنت ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك ومديرية الشئون الصحية والتفتيش الصيدلى بالاسكندرية.

وتبين أن هذا الكيان عبارة عن مجموعة يديرها المدعو (ف. ج .أ) غير المقيد بنقابة الصيادلة، وهذه المجموعة تتحرى أعلى درجات الحرص والحذر فى التعامل عبر صفحات الإنترنت والتعامل مع الجمهور وتوصيل الأدوية بدون أى تراخيص أو رقابة.

ويتم إدارة هذه المجموعة فى عدد من المقرات فى دمنهور والإسكندرية (فى منطقة رشدى) ومن ثم تحركت نقابة صيادلة الاسكندرية منذ البداية إلى الآن.

وتابع : “تم طوال هذه الفترة استدعاء والتحقيق وجمع معلومات مكثفة من بعض الصيادلة داخل النقابة والذين تم استغلالهم من قبل هذه المجموعة”.

وأضاف: “تم عمل عدد من عمليات الشراء المباشر مع هذه الصفحة من أجل إثبات هذه الخروقات ومتابعتها، وبدأ رصد هذه الصفحة وغيرها بعد تقديم بلاغ عاجل وعدة لقاءات مع رئيس مباحث الانترنت منذ مارس 2020، كما تم تقديم بلاغ و لقاءات مع رئيس جهاز حماية المستهلك بقطاع غرب الدلتا منذ إبريل 2020 ، و مخاطبة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في ذات الشأن في إبريل 2020” .

يشار إلى أن نقيب صيادلة الاسكندرية قد تقدم ببلاغ عاجل آخر إلى رئيس نيابة سيدي جابر ضد المدعو (ف. ج. أ) منذ يوليو 2020 ومتابعته، وتم التأكد من إستغلاله بعض الأماكن في دمنهور و الإسكندرية لهذا الغرض، ومن ثم إستمرت اللقاءات والمتابعة مع رئيس إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا خلال الشهرين الماضيين لما يمثل من جريمة إقتصادية تضر بالأمن القومى.