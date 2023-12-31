بعد 6 سنوات خسائر.. خبراء يكشفون كيف ارتفع صافي أرباح «المركزي» بنهاية نوفمبر

فسر عدد من الخبراء المصرفيين أسباب تحقيق البنك المركزى ارتفاعا فى صافى الأرباح خلال شهر نوفمبر الماضى، مشيرين إلى أن عدة مصادر ساهمت فى نموه.

وحقق البنك المركزى المصرى صافى أرباح بقيمة 56.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل نحو 44.7 مليار بنهاية أكتوبر الماضى بنسبة زيادة بلغت %25.5 وفقا لتقرير المركزى المالى الشهرى.

وأوضح الخبراء أن من بين مصادر أرباح “المركزي” بيع العملات الأجنبية للبنوك عبر “الإنتربنك”، وامتلاك حصص فى بعض المصارف، بالإضافة إلى الاستثمار فى أصول مثل السندات الحكومية والعملات الأجنبية، وتقديم خدمات مالية للحكومة.

و”الإنتربنك” هو عبارة عن نظام نقدى تلتزم بموجبه البنوك الموجودة فى الدول المُطبقة له بتحديد حجم السيولة الدولارية المتوفرة لديها.

وأضافوا أن “المركزي” تكبد خسائر فى السابق على مدى 6 سنوات، نتيجة دعمه للبنوك المصرية من خلال مبادرات عدة، مثل تلك الخاصة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى أخرى للقطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، حيث كان يتحمل الفارق فى العائد. وتم توجيه المسؤولية عنها بعد ذلك لوزارة المالية بناءً على قرار من رئيس الوزراء.

بداية، يعتقد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن الأرباح التى يحققها البنك المركزى تعود إلى بعض الأنشطة التى يقوم بها بالنيابة عن الحكومة، مشيرا إلى أنها تشمل تحصيل عمولات مقابل الخدمات المقدمة، واستثمار الفوائد، وإدارة الاحتياطى النقدى.

وأفاد بأن “المركزي” لا يقوم بأعمال مصرفية تجارية، كما تفعل البنوك التجارية، مضيفا أن الخسائر التى تكبدها سابقا ترجع إلى مبادرات دعم القطاع الصناعى على مدى 6 سنوات، حيث تم تقديم قروض بفوائد منخفضة والتزم خلالها بتحمل فروق العائد.

قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، إن “المركزي” يحقق أرباحًا من عدة مصادر، بما فى ذلك بيع العملات الأجنبية للبنوك من خلال “الإنتربنك”، ومن خلال تقديم قروض لها وللحكومة، ومن بعض المبادرات الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكه حصصا فى بنوك مصرية.

وأضاف أن الحصص التى يمتلكها “المركزي” فى بعض البنوك تتيح له الاستفادة من توزيعات أرباح كبيرة سنويًا.

فيما أشار هانى حافظ، الخبير المصرفى، إلى أن البنك المركزى تكبد خسائر كبيرة خلال الأعوام الماضية بسبب تحمل الدعم الخاص بمعدلات الفائدة بشأن المبادرات التمويلية للقطاعين الزراعى والصناعى وغيره، فضلا عن التداعيات السلبية للتضخم عبر تحمل دفع أسعار فائدة مرتفعة على شهادات الادخار للعملاء.

ووفقا للقوائم المالية، سجلت خسائر البنك المركزى المصرى مجمعة فى آخر 6 سنوات نحو 343.4 مليار جنيه من يوليو 2017 إلى يونيو 2023.

وأضاف أنه بعد توقف البنك المركزى دعم 5 مبادرات تمويلية ونقل التبعية إلى وزارة المالية، فإن هذه النقطة كانت بداية التحول وتحقيق صافى أرباح نظرا لكون الدعم المقدم من أحد أكبر عناصر المصروفات التى تخصم من جانب الإيرادات وفقا للمركز المالى.

ووفقا للقوائم المالية للبنك المركزى فإن أحد أهم جوانب إيراداته تتولد من الأصول المتمثلة فى المساهمة فى رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية مالية بمبلغ 20.2 مليار جنيه، وأيضا فى رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة بمبلغ 46 مليارا، وكذلك قروض وودائع للبنوك بحوالى 316 مليارا، بالإضافة إلى عناصر إيرادات أخرى.

وأضاف حافظ أن تحقيق البنوك المركزية للأرباح عبارة عن عمليات معقدة تتمثل فى بند فرق الفائد، حيث يحدد “المركزي” سعر الفائدة الذى يقدمه للبنوك التجارية (الفرق بين معدل الفائدة الذى يدفعه للودائع والذى يحصل عليه من القروض ليُسهم فى تحقيق الأرباح)، بالإضافة إلى بند الاستثمارات فى أصول مالية مثل السندات الحكومية والعملات الأجنبية.

وقال الخبير المصرفى إن تحقيق الأرباح من هذه الاستثمارات يعتمد على أداء السوق المالى، ويدعم الإيرادات أيضا بند تقديم خدمات مالية للحكومة، وكذلك رسوم الخدمات وتتمثل فى رسوم على الخدمات التى يقدمها، مما يسهم فى تحقيق إيرادات إضافية.

وأشار إلى انتهاج البنك المركزى فى الفترة الماضية القصيرة سياسة المخاطر المشددة وتطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق المستفيدين منها واستخدام التكنولوجيا والابتكار فى تقديم تلك الخدمات، موضحا أنها ساهمت فى زيادة الأرباح وضمان الاستدامة المالية فى ضوء تعزيز سلامة القطاع المصرفى المصرى والتحسن الواضح فى المؤشرات المالية.

وقال هشام حمزة، الخبير المصرفى إن “المركزي” قدم دعما للبنوك المصرية من خلال مبادرات مثل “التمويل العقاري”، و”تمويل المشروعات الصغيرة”، و”دعم السياحة”.

وأضاف الخبير المصرفى أن البنوك استفادت من هذه المبادرات عن طريق توفير تمويل بفوائد مخفضة فى إطارها، على سبيل المثال، يتم دعم التمويل العقارى من خلال “المركزي” بنسبة فائدة أقل من التى يتحملها البنك التجارى. وبالتالى، يتحمل الفارق فى الفوائد.

وفى نوفمبر من العام الماضى، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التى ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وأفاد حمزة بأنه مع توقف الدعم من البنك المركزى، توقفت الخسائر، لتتحمل جهات أخرى المسؤولية، وعلى سبيل المثال، تقوم وزارة الإسكان بتحمل جزء من الدعم المتعلق بالتمويل العقارى.

حمزة: توقف دعم المبادرات من أبرز الأسباب

حافظ: انتهاج سياسة مخاطر مشددة وتطوير الخدمات المالية

حسانين: الحصص التى يمتلكها تتيح له الاستفادة من توزيعات كبيرة سنويًا