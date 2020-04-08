بعد 4 ليالي في المستشفى.. بريطانيا: جونسون يستجيب للعلاج في العناية المركزة

يستجيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للعلاج بعد قضاء نحو 4 ليالي في المستشفى للتداوي من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان من مكتب جونسون إنه “لا يعمل حاليا” لكن يمكنه الاتصال بمن يحتاجه ويخضع لمراقبة دقيقة.

وأوضح البيان أن الحالة الإكلينيكية لرئيس الوزراء “مستقرة”.

واحتجز جونسون في مستشفى سانت توماس في لندن كي يخضع لفحوصات، ثم قال مكتبه أن يقبل أن تتدهور حالته ويدخل العناية المركزة.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس في مستشفيات المملكة المتحدة قفز إلى إلى رقم قياسي اليوم مسجلا 938 حالة وفقًا لأحدث أرقام وزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي الوفيات حاليا 7097 شخص.