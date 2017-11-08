بعد 4 سنوات من حبسه .. حكم نهائي ضد الناشط علاء عبد الفتاح

على خلفية قضية تظاهرقالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض أيدت يوم الأربعاء حكما بسجن الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات في قضية تظاهر دون تصريح ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.وترجع القضية وفق ما نقلته وكالة رويترز إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر ت

على خلفية قضية تظاهر



قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض أيدت يوم الأربعاء حكما بسجن الناشط الحقوقي البارز علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات في قضية تظاهر دون تصريح ليصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وترجع القضية وفق ما نقلته وكالة رويترز إلى مظاهرة نظمت أمام البرلمان بوسط القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني 2013 احتجاجا على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، وهو القانون الذي قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير.

وهذا أول حكم نهائي بسجن الناشط علاء عبد الفتاح

ويأتي حكم اليوم بعد 4 سنوات من حبس الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي كان مسجونا على ذمة القضية منذ نوفمبر 2013