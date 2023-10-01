بعد 4 سنوات من جمع 1.35 مليار دولار.. شركة أمريكية تطلب الحماية من الإفلاس

تقدمت “سمايل دايركت كلوب” الأمريكية لتقويم الأسنان بطلب الحماية من الإفلاس بعد أربع سنوات من جمع 1.35 مليار دولار في طرح عام أولي.

بحسب وكالة بلومبرج، يسمح بتقديم الطلب يوم الجمعة، للشركة وبموجب الفصل 11 في تكساس، بمواصلة العمل بينما تعمل على سداد مستحقات الدائنين. سيستثمر مؤسسو الشركة ما لا يقل عن 20 مليون دولار فيها ضمن إعادة تنظيمها، وفقاً للبيان.

طلب الحماية من الإفلاس

أدرجت “سمايل دايركت كلوب”، ومقرها ناشفيل بولاية تنيسي، 499 مليون دولار من الأصول وأكثر من مليار دولار من الالتزامات في طلب الإفلاس.

تتولى الشركة تصنيع أدوات تقويم الأسنان البلاستيكية بجزء صغير من سعر الأدوات التقليدية وتسوق منتجاتها مباشرة للمستهلكين. وقدّر الطرح العام الأولي لعام 2019 الشركة بمبلغ 8.9 مليار دولار، وجعل مؤسسيها من أصحاب المليارات.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، عانت الشركة من انخفاض الإيرادات، ولم تحقق أرباحا قط. وانتهى الأمر بها في معركة بشأن براءات الاختراع مع منافس، وخفضت المبيعات والتسويق بشكل كبير أثناء عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.