بعد 36 يوم من عملها ..” موف إت ” للنقل الذكي تخفض أسعار رحلاتها

خفضت شركة ” موف إت ” لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول اليوم الإثنين سعر بداية الرحلة من 7.25 جنيه إلى 7 جنيهات .

وأخطرت الشركة عملائها عبر رسالة نصية SMS حصلت ” المال ” على نسخة منها أنها خفضت أيضا سعر كل كيلو متر من 275 قرشا إلى 250 قرشا ، مع ثبات سعر دقيقة الانتظار عند مستوى 40 قرش.

وقالت : تصبح أسعار موف إت بذلك هى أقل أسعار فى مصر وعدناكم بخدمة أفضل وأسعار تنافسية ونحن نعمل دائما لخدمتكم. رسالة موف إت للنقل الذكي إلى عملائها

وبدأت موف إت عملها رسميا منتصف ديسمبر الماضى كأحدث الوافدين الجدد لسوق خدمات النقل التشاركي فى مصر من خلال التعاقد مع 100 وكيل فى مدينتى القاهرة والإسكندرية، ويضم هيكل مساهميها مستثمرا مصريا واثنين سوريين بنسب متساوية . «موف إت» لخدمات النقل الذكي تتعاقد مع 100 وكيل في القاهرة والإسكندرية

يذكر أن «موف إت» تطبيق على هواتف “الآندرويد”و”الآيفون” يتيح طلب خدمات النقل باستخدام السيارات الملاكي كمرحلة أولى، يلي ذلك التوسع في وسائل أخرى، منها الدراجات النارية، ومن المقرر أن تصل نسبة عمولة الكباتن عن كل رحلة إلى 85%، مقابل 15% للشركة شاملة رسوم الوكلاء.

وحدّدت الشركة شروط انضمام الكباتن للمنصة في توافر رخصتي السيارة والقيادة، وأصل بطاقة الرقم القومي مع استكمال باقي الأوراق المطلوبة، ومنها صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بعد تنفيذ أول 50 رحلة.