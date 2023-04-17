بعد 32 واقعة.. ضبط «هاكرز» يستولى على حسابات «فيس بوك» لابتزاز أصحابها بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من القبض على أحد الأشخاص متهم بارتكاب جرائم الاستيلاء، على حسابات عدد من المواطنين عبر موقع “فيس بوك” وانتحال شخصهم في محافظة المنيا.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تلقت بلاغات من عدد من المواطنين تضرروا من إضطلاع أحد الأشخاص “مجهول” بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب 32 واقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، وتبين أن شخص مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وأمكن استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامي المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.