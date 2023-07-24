بعد 30 عامًا من طرحها.. مبيعات كيا من «سبورتاج» تتجاوز 7 ملايين سيارة

أظهرت بيانات أن المبيعات التراكمية لسيارة “سبورتاج” الرياضية متعددة الأغراض التي ساهمت بشكل كبير في رفع مكانة شركة كيا في سوق السيارات العالمية، قد تجاوزت 7 ملايين وحدة بعد مرور 30 عاما فقط من إصدارها، بحسب وكالة يونهاب.

قالت شركة كيا اليوم الاثنين إن المبيعات التراكمية لسيارة “سبورتاج” في الفترة من 1993 عندما طُرح الطراز الأول منها، إلى شهر يوليو من هذا العام، بلغت حوالي 6,999,300 وحدة في السوق العالمية، وفي حال إضافة مبيعات هذا الشهر في الأسواق المحلية والخارجية التي لم تتاح بعد، سيتجاوز العدد التراكمي 7 ملايين وحدة.

هذا وأصبحت “سبورتاج” أكثر الموديلات مبيعا من بين سيارات كيا.

وحققت سيارة “برايد” 6,276,975 وحدة في المبيعات التراكمية لتأتي في المركز الثاني لكنها لم تعد تباع في السوق المحلية.

وجاءت “سورينتو” في المركز الثالث بـ 4,130,093 وحدة، و”كي 3″ بـ 3,245,076 وحدة، و”كي 5″ بـ 3,036,645 وحدة.

وتم الكشف عن “سبورتاج” لأول مرة كسيارة مبتكرة في معرض طوكيو للسيارات باليابان في أكتوبر 1991.

وتم بيع 557,678 وحدة من الجيل الأول من “سبورتاج” حتى عام 2003. وباعت كيا 1,212,397 وحدة و2,200,343 وحدة من الجيلين الثاني والثالث على التوالي.

وظهر الجيل الرابع في عام 2015 وأصبح أكثر طراز مبيعا من بين طرازات “سبورتاج”، مسجلا 2,297,500 وحدة.

وطرحت كيا الجيل الخامس في يوليو 2021 وباعت 731,445 وحدة منه حتى نهاية يونيو من هذا العام.

وأصدرت كيا مؤخرا “ذا 2024 سبورتاج” وهو طراز محسن من الجيل الخامس، يتميز بزيادة راحة العملاء ومواصفات السلامة. كما أصدرت مؤخرا طرازا جديدا احتفالا بالذكرى الثلاثين لطرح “سبورتاج”، يتميز بتصميمه الفاخر.