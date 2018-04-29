بعد 3.5 عام.. رياح المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة لم يتقدم أحد

انتهت الخميس الماضى، المهلة المحددة لشركات وتحالفات الرياح المشاركة فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة.

وكشف مصدر مسئول في هيئة الطاقة المتجددة، فى تصريحات لـ “المـال” أنه لم يستطيع أى شركة من الشركات فى تحقيق الإغلاق المالى للمشروعات، والتى يصل حجم استثماراتها لنحو 2 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أن عدد الشركات التى شاركت فى المشروعات بالمرحلة الثانية لا يتخطي 30 ولم ينجح أحد منها فى تدبير التمويل منذ إعلان تأهلهم فى أغسطس 2014 لمدة تصل لنحو 3 أعوام ونصف.

وحسب اشتراطات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة، يلتزم المستثمر الذى يتعاقد على المشروعات، أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة للطاقة الشمسية، وعام ونصف العام لمشروعات طاقة الرياح، اعتبارا من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم المستثمر خطاب تعهد لوزارة الكهرباء بقيمة التمويل من الجهة الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح، مع العلم بأنه تم السماح بالتحكيم الدولى فى المرحلة الثانية.

ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية بالمرحلة الثانية للمنازل نحو 102.8 قرش لكل كيلووات، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات 8.4 سنت لكل كيلووات للمشروعات التى تتراوح قدراتها بين 20 و50 ميجاوات، بينما يصل سعر شراء الكيلووات من طاقة الرياح إلى 7 سنتات من المشروعات.