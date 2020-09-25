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بعد 3 سنوات.. ضبط مرتكبي فيديو إلقاء أكياس مياه على صاحب عربة «كارو»

كشفت التحريات أن الواقعة مر عليها 3 سنوات، والمتهمون 3 أشخاص من طهطا بسوهاج.
أماني عوض 7:30 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 7:30 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

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توصلت أجهزة وزارة الداخلية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التنمر على أحد الأشخاص يستقل عربة “كارو”، وإلقاء أكياس مملوئة بالمياه عليه أثناء سيره بعربته بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن واقعة التنمر، فكثفت جهودها لكشف ملابسات الحادث.

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وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن أن الواقعة منذ 3 سنوات، والمجني عليه مقيم في طهطا، ومرتكبيها 3 أشخاص.

المتهمون بالتنمر

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك على سبيل الدعابة والسخرية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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