بعد 27 جريمة.. سقوط عصابتي سرقة السيارات والمساكن بالجيزة والقليوبية (تفاصيل)

سقطت عصابتين تخصصتا في سرقة السيارات والمساكن في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية في قبضة أجهزة الأمن عقب ارتكاب 27 جريمة مختلفة، وألقت القبض على الأفراد بإجمالي 7 متهمين.

سرقة السيارات ومساومة أصحابها

في القضية الأولى، أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن 4 أشخاص -يوجد لثلاثة منهم معلومات جنائية- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون، متخذين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بمناطق أوسيم، أكتوبر، الأهرام بالجيزة، والنزهة، القطامية، التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، وباستهدافهم أمكن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم فرد محلي وطلقتين، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي.

وأضافوا أنهم ارتكبوا 12 واقعة سرقة سيارات، وبارشادهم ضبطت 5 سيارات لدى عملائهم -شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

وأقر المتهمين بإعادتهم 7 سيارات لمالكيها بأسلوب المساومة، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.

سرقة المساكن بالتسلق وكسر الأقفال

وفي القليوبية، ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق وكسر أقفال الأبواب.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أن 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بالشرقية- شكلوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب التسلق وكسر أقفال الأبواب وذلك في منطقة العبور.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقات، 2 سيارة ملاكي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة، مشيرين إلى التصرف بالبيع في المسروقات، لدى عميليهما “شخصين” مقيمان بمحافظة الشرقية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، كما أرشدا عن المسروقات المستولي عليها، وهي أجهزة كهربائية ومنزلية، هواتف محمولة.