بعد 22 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في دمياط

سقط تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الدارجات النارية بمحافظة دمياط بقضبة أجهزة الأمن، وذلك بعد ارتكاب 22 واقعة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.

تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات قطاع الأمن العام، أن 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط- كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، مُتخذين من دائرة المركز محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أمكن استهدافهم وضبطهم.

وعثر بحوزتهم على 2 طبنجة، عدد من الطلقات من ذات العيار، سلاح أبيض “سكين”، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة، مقص حديد، قصافة حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 21 واقعة بدوائر مركزي شرطة فارسكور، دمياط، وأقسام شرطة أول وثان دمياط، دمياط الجديدة.

وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبط كافة المسروقات بارشاد المتهمين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.