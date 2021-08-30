بعد 20 عاما.. أمريكا تعلن الانسحاب الكامل من أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي مساء الإثنين أن الولايات المتحدة أكملت سحب آخر جندي من أفغانستان بعد نحو عشرين عاما من دخولها للبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفق ما نقلته فرانس24 عن أ ف ب ورويترز، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إن آخر رحلة من مطار كابول أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

وأنهت الولايات المتحدة سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وفق ما أعلنه مساء الإثنين الجيش الأمريكي.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي “أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان”.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أن “آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في 30 آب/أغسطس” في الساعة 9:29 بتوقيت غرينيتش.

وأضاف ماكنزي أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون.

وتابع “إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقق مما إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل”.

وأوضح الجنرال الأمريكي أنه منذ 14 أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أخلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.