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بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في 3 محافظات

في الدقهلية والمنوفية وبني سويف.
أماني عوض 4:38 م, الأربعاء, 12 يناير 22 4:38 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في محافظات الدقهلية والمنوفية وبني سويف، بعد ارتكابهم أكثر من 14 واقعة.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من مواطن عن اكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته أثناء تركها أسفل مسكنه.

وتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “عاطلان” -لهما معلومات جنائية- وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ميت غمر مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضافا أنهما ارتكبا 14 واقعة أخرى بدوائر قسمي شرطة أول المنصورة وميت غمر، ومراكز شرطة قويسنا والشهداء بالمنوفية، وناصر ببني سويف.

وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولي عليها لدى عملائهم سيئ النية، واتضح أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم والدراجات المستولي عليها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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