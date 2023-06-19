بعد 13 واقعة.. سقوط عصابتي سرقة دراجات نارية وعدادات مياه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 مسجلين خطر لهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بأسلوب كسر الجادون، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبارشاد أحد المتهمين ضبطت كافة الدراجات المُستولي عليها بمكان إخفائهـا، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة.

وضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص في محافظة القليوبية، لاتهامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعثر بحوزته على مُفتاح إنجليزي، وبمواجهتـه اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب “الفك”، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبارشاد المتهم ضبطت كافة المسروقات لدى عميليه “سيئا النية “مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية”، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.