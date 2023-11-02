بعد 13 جريمة.. سقوط عصابتي سرقة دراجات نارية في بني سويف والمنوفية

سقط تشكيلين عصابيين مكونين من 7 متهمين، في قبضة رجال الأمن بمحافظتي بني سويف والمنوفية، بعدما ارتكبوا 13 جريمة سرقة بإجمالي 17 دراجة نارية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بني سويف، المنوفية من ضبط 3 عاطلين -له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ناصر- لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية “الضفيرة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 4 دراجات نارية.

وفي مديرية أمن المنوفية، ضبط 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات 13 دراجة نارية، مركبة “توك توك”، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.