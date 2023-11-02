بعد 13 جريمة.. سقوط عصابتي سرقة دراجات نارية في بني سويف والمنوفية

بإجمالي 17 دراجة نارية مسروقة.

بعد 13 جريمة.. سقوط عصابتي سرقة دراجات نارية في بني سويف والمنوفية
أماني عوض

أماني عوض

3:23 م, الخميس, 2 نوفمبر 23

سقط تشكيلين عصابيين مكونين من 7 متهمين، في قبضة رجال الأمن بمحافظتي بني سويف والمنوفية، بعدما ارتكبوا 13 جريمة سرقة بإجمالي 17 دراجة نارية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بني سويف، المنوفية من ضبط 3 عاطلين -له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ناصر- لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية “الضفيرة”، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 4 دراجات نارية.

وفي مديرية أمن المنوفية، ضبط 4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات 13 دراجة نارية، مركبة “توك توك”، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أماني عوض

أماني عوض

3:23 م, الخميس, 2 نوفمبر 23