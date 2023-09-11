بعد 12 واقعة.. ضبط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة في الدقهلية

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عناصر تشكيل عصابي في محافظة الدقهلية تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من سائق عن اكتشافه سرقة هاتفه المحمول أثناء تواجده بدائرة القسم.

وبالفحص حددت وضبطت مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وأضاف المتهمين أنهما ارتكبا 12 واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، وتصرفا في المسروقات بالبيع لعاطل له معلومات جنائية -مقيم بدائرة القسم “سيىء النية”- أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على صعيد آخر، تمكنت قوة مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط سائقين -مقيمان بمحافظة القليوبية- أثناء استقلالهما مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وعثر بحوزتهما على 2 كابل كهرباء، مطرقة، عتلة حديدية، منشار حدادي، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائري، بأسلوب القطع بقصد التصرف بها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.