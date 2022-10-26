بعد 11 واقعة.. ضبط «مسجل خطر» انتحل صفة موظف جامعي لتحصيل المصاريف إلكترونيًا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال انتحال صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، مما مكنه من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المُرتكبة 11 واقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافه وضبطه.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.