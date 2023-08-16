بعد 11 واقعة.. القبض على عصابة سرقة الهواتف المحمولة في البحيرة

سقط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، بقبضة الأجهزة الأمنية بعدما كشف رجال الشرطة تخصص نشاط العصابة الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في محافظة البحيرة ، عقب ارتكاب 11 واقعة سرقة.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، قد تمكن من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص -لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار- تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأرشدوا عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.