بعد 11 عاما.. الزمالك يسقط الأهلي للمرة الأولى في الدوري

علي المصريوضع الزمالك حدا لسلسلة تفوق الأهلي عليه في مبارياتهما ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا معنويا 2-1 على غريمه التقليدي الأهلي في قمة مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة يوم الخميس.ولم يحقق ‏الزمالك الفوز على الأهلي بالدوري منذ ٣٩٩٤ يومًا أي ١٠ أع



علي المصري

وضع الزمالك حدا لسلسلة تفوق الأهلي عليه في مبارياتهما ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا معنويا 2-1 على غريمه التقليدي الأهلي في قمة مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة يوم الخميس.

ولم يحقق ‏الزمالك الفوز على الأهلي بالدوري منذ ٣٩٩٤ يومًا أي ١٠ أعوام و١١ شهر و٦ أيام حيث يعود اخر فوز للأبيض في ٢١ مايو لعام ٢٠٠٧ بهدفي تامر عبد الحميد وجمال حمزة

وارتفع رصيد الزمالك إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي، الذي توج بلقبه رقم 40 رسميا قبل انتهاء البطولة بست مراحل، عند 85 نقطة في الصدارة، علما بأن هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم.

واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة مما دفع حكم المباراة محمد الحنفب، لإشهار البطاقة الصفراء في وجه عشرة لاعبين من الفريقين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين حملت توقيع كابونجو كاسونجو وأيمن حفني في الدقيقتين السادسة و21، فيما تكفل وليد سليمان بتسجيل هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء مثيرة للجدل.

