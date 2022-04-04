بعد 11 جريمة.. ضبط عصابة سرقة محتويات السيارات في القاهرة

سقط تشكيل عصابي في قبضة الأجهزة الأمنية بعدما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محتويات السيارات المركونة بأسلوب “كسر الزجاج”، في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، عقب ارتكابهم 11 جريمة.

سرقة محتويات السيارات المركونة

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من حاصل على بكالوريوس -مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة- قال إنه عقب ركن السيارة ملكه بشارع الخليفة المأمون، وأثناء عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة جهاز لاب توب، من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها.

حيلة عصابة السرقة

واتضح أنها سيارة أجرة “تاكسي” مستأجرة لأحد الأشخاص -عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

وبتكثيف الجهود، أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عاطل -مقيم بذات العنوان “له معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المشار إليها المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما قطع غيار سيارات مختلفة الأحجام.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بتكوينهما عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، باستخدام القطع المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإرتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب في مناطق النزهة، مدينة نصر، مصر الجديدة.

وبإرشادهما ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولي عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.