«بعد 10 جرائم».. كشف عصابتي سرقة مساكن وشركات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابتي تخصصتا في سرقة المساكن والشركات بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ارتكاب 10 جرائم بمناطق المرج والمعادي.

تعود التفاصيل، إلى ضبط قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، شخص -له معلومات جنائية- وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول و3 مفاتيح مصطنع.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع، واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبارشاده ضبطت كافة المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

على صعيد آخر، تلقي قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير إحدى الشركات عن اكتشاف سرقة 11 جهاز كمبيوتر لاب توب وآى باد وهاتف محمول، من داخل الشركة ملكه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة، شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق.

وإعترف بارتكابه 5 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبارشاده ضبط جزء من المسروقات المستولي عليها بمسكنه، وأقر بتصرفه ببيع الباقي، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.