بعد وقف إطلاق النار بغزة.. برلمانيون: مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها 

ثمن نواب بمجلسي النواب والشيوخ الجهود المصرية الحثيثة التي بذلتها لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ينبع من مكانة مصر التاريخية ودورها العربي والإنساني لإرساء السلام في المنطقة، مشيرين إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية لوقف إطلاق النار في غزة حظيت باحترام وتقدير دولي.

سياحة النواب: مصر تواصل ممارسة دورها الوطني والإنساني وتعهدها العربي حيال الأزمة الفلسطينة

ثمنت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي العظيمة، في تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت نورا علي، أن أجهزة الأمن المصرية أدارت ملف التنسيق بحرفية شديدة ووطنية معهودة، انبثقت من حرصها الشديد على تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع والحفاظ على أرواح شعبنا الشقيق.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، إلى أن مواقف الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية ثابتة لا تتغير، وهو تعهد ضمني وصريح في التمسك بالوصول إلى حلول عادلة لإنهاء الصراع الدائر، وتحقيق السلام الشامل، بما يحقق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

وأوضحت نورا علي، أن إشادة الولايات المتحدة بجهود مصر الأخيرة في التهدئة هو تأكيد واعتراف دولي أن مصر أصبحت قوة عظمى ومحور استراتيجي فاعل في حل جميع القضايا والأزمات العالقة.

برلماني : مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وتضعها علي رأس اولويتها

كما وجه النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للقيادة السياسية عقب نجاح الجهود المصرية في بدء وقف إطلاق النار في غزة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد مصطفي، أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية ، وأن القيادة السياسية المصرية تضعها على رأس أولوياتها، وتؤكد دائما على ضرورة حصول الفلسطينين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ان الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي من أعظم الإنجازات وهو حفظ دماء الأبرياء، وهو الدور التاريخي الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية، حيث لا تتوانى ولا تتراجع عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

نائب: جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة حظيت بتقدير واحترام دولي

من ناحيته، اكد النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أن الجهود التي تبذلها مصر على مستوى القضية الفلسطينية، أسهمت في تهدئة الأوضاع في غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي والسياسة المصرية واضحة وتؤكد دائمًا على ضرورة إرساء السلام في المنطقة ووقف إطلاق النار.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل لللقضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، مؤكدًا أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في غزة واقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المتسوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية لن يزيد الأوضاع إلى توترًا.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن جهود مصر مستمر لنصرة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه كاملة، والتأكيد على مواصلة دورها الريادي والتاريخي في رفع الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، مشددًا على المنظمات الدولية الإطلاع بمسؤوليتها تجاه ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، والسعي الجاد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية

” الحرية المصرى” وقف إطلاق النار بقطاع غزة يعكس الدور الريادي الكبير لمصر

أشاد د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، بنجاح الجهود الحثيثة التى بذلتها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطينى من نزيف الدماء، بعدما أسفرت الجهود المصرية المكثفة إلى دخول الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت رعاية مصرية، وهو الأمر الذى نال ترحيبا شعبيا ورسميا فلسطينيا، كما أشادت به دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات العالمية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال د. ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على التدخل لإنهاء التوتر فى قطاع غزة، إيمانا بموقف مصر الثابت لدعم الشعب الفلسطينى وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى فى جميع المحافل الدولية.

وأضاف أن نجاح مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، يعكس الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى المنطقة، والحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا.



وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى أن مصر تقوم بدور بارز فى إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تنفذ عددا من المشروعات الكبرى، التى تصب فى صالح الشعب الفلسطينى، ولم تتوقف عن تقديم الدعم من أدوية ومواد غذائية ووقود لتخفيف العبء عن الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن مصر ستظل دائما هى المدافع الأول عن عدالة القضية الفلسطينية، وحماية شعبها من أى عدوان غاشم.

واتفق معه النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، مؤكدا أن نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار على قطاع غزة ، يؤكد دور مصر الحيوي في المنطقة، كما أنه يشير إلى أن السياسية الخارجية المصرية تعلى دائما استقرار الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف هندي، أن الدولة المصرية ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، لافتا أن القيادة السياسية تضعها على رأس أولوياتها، وتؤكد دائما على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

و أكد وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، مضيفا: مصر ستظل هي الداعم و السند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ.

وأشار هندي، إلى أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في وقف إطلاق النار على غزة من أجل الشعب الفلسطيني، وذلك لتعزيز عملية السلام في المنطقة، فضلا عن مواصلة دورها المحوري فى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام والعادل على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار.