بعد وقفه 10 أشهر.. نقابة الموسيقين تقبل تظلم حسن شاكوش

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش قبول نقابة الموسيقين برئاسة الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين تظلمه للمرة الثالثة الذي قدمه له، من أجل العفو عنه بعد إيقافه عن ممارسة الغناء لمدة 10 أشهر الماضية.

وفور إعلان نقابة الموسيقين قبول التظلم لدى حسن شاكوش، قام بتسلم كارنيه نقابة الموسيقين والتقاط صور له بجانب أصدقائه معلقا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.

وكان مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر، يبحث موقف عودة حسن شاكوش للغناء ومنحه ترخيصا له مرة أخرى بعد مدة إيقافه السابقة، برغم أنه لم يصدر حى الآن قرار رسمي برفع إيقاف شاكوش.

يذكر أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومجلس النقابة قد أصدر قرارا بوقف حسن شاكوش سحب ترخيصه نهائي، وبرر مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، موقف إساءته للفرق الموسيقية، فى بث مباشر عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وقال “أنا مقدرش أغلط فى الفرق الموسيقية، اسألوا أى فرقة أنى مقدرش أغلط فى أى حد من الفرق الموسيقية، أنا طلعت مع كل فرق مصر”.