بعد التعليق 4 أيام.. «الكهرباء» تقرر عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن العودة مجددًا للعمل بنظام تخفيف الأحمال على مستوي الجمهورية، بعد توقفها على مدار 4 أيام.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المال »، أن العودة للعمل بنظام تخفيف الأحمال يرجع إلى استمرار أزمة نقص الوقود، خاصة الغاز الطبيعي الموجه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيكون بواقع ساعتين يوميًا، كما كان معمولا به قبل ماراثون الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس.

وشهدت مصر الانتخابات الرئاسية 2024 بين 4 مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر.

وأكدت المصادر أنه يتم التنسيق بين مركز التحكم القومي للكهرباء ووزارة البترول حول كمية الوقود الموردة يوميًا والاستهلاك، كما يتم التنسيق مع المحافظات لمعرفة ساعات التخفيف وغيرها.