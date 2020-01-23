بعد وفاته بمعرض الكتاب.. وزارة الثقافة تنعى محمد حسن خليفة

داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان

تنعى وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء وجوده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وتبين فيما بعد أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وتم نقله على إثرها للمستشفى على الفور.

وتشاطر وزارة الثقافة المصرية والهيئة والمعرض أسرة الفقيد الألم والأحزان، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان.