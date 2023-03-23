بعد وفاتها اليوم.. أبلة فضيلة صوت لا يُنسى يحكي أشهر الحواديت

رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ”أبلة فضيلة”، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان بمدينة بيكرينج في كندا.

وأعلنت ريم إبراهيم علي ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة، وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك “ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة”.



وكتب الإعلامي أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ، على صفحته على موقع التواصل اجتماعى فيس بوك: “ورحلت أبلة فضيلة أنا من جيل تربى على صوت الإذاعية العظيمة أبلة فضيلة، أغنية برنامجها الشهير وصوتها وهي تقرأ علينا القصص والحكايات، حواديت تركت أثرها في وجداننا، وارتبطت بصوتها المميز، وتمر الأيام وأسكن الدور التاسع بماسبيرو، ويأتيني اتصال منها، يا إلهي إنه الصوت نفسه الذي ارتبطت به ذكريات الطفولة، لوهلة لم أركز فيما قالت وظللت أردد لها “كلنا تحت أمرك.. اللي حضرتك عاوزاه هيتعمل” في الواقع أني كنت سابحا بخيالي لذكريات سماع برنامجها في طفولتي، ولم أركز فيما تقول، بعد نهاية المكالمة طلبت من سكرتيري معاودة الاتصال بها ليعرف ماذا كانت تريد ويستجيب لطلبها فورا فاستفسر “ألم تقل لحضرتك طلبها” قلت: “قالت ولكني كنت سرحان في ذكريات أغنية برنامجها.. بصراحة صوتها خطفني”.. رحم الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق”.

أبلة فضيلة الاذاعية الكبيرة

وكان أسلوب أبلة فضيلة فى الحكي له مذاق خاص بالنسبة للأطفال والكبار أيضا فى الإذاعة، وكانت تبدأ كلماتها التي لم تنسى من ذهن وأذن المستعمين فى الإذاعة وهي “حبايبى الحلوين كان يا ما كان يا سعد يا إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام” عبر إذاعة البرنامج العام، لترتبط في مخيلة الأطفال والكبار .

ومن أشهر حواديت أبلة فضيلة “الحمار والبلبل وحسن واللبن ، الثعلب والأرنب” وغيرها من حواديت وحكايات راسخة في أذن المستمعين حتى يومنا هذا .