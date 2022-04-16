بعد وفاة مواطن.. تفاصيل ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المارة بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة إلقاء أكياس مياه على مجموعة من الأشخاص في محافظة الإسماعيلية ، وتسببت في وفاة أحدهم أثناء ركضه خلفهم.

كانت المتابعة الأمنية، قد رصدت تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إلقاء مجموعة من الصبية بمحافظة الإسماعيلية أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح.

وتسبب إلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال في ركض أحد الجالسين خلفهم وأصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى، وأمكن تحديد الصبية مرتكبي الواقعة، وهم: 3 أحداث -مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة أثناء اللهو على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.