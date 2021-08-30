اقتصاد وأسواق

بعد وصول قفص الطماطم إلى 200 جنيه.. نقيب الفلاحين: «قلتلكم خزنونها»

ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق
الصاوي أحمد 7:36 م, الأثنين, 30 أغسطس 21 7:36 م, الأثنين, 30 أغسطس 21

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قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل جنوني، ووصلت أسعار عداية الطماطم 18 كيلو إلى 200 جنيه، لافتًا إلى أنه نصح ربات البيوت في الأيام الماضية بتخزين ما يكفيهم تحسبا لهذا الارتفاع.

وأشار عبدالرحمن إلى أن اسعار الطماطم زادت بنسبة 50%، وزاد سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات، متوقعا عدم انخفاض اسعار الطماطم حتي نهاية العام الحالي.

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وأشار عبدالرحمن إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم نتيجة طبيعية ومتوقعة لانخفاض المعروض وزيادة الطلب، حيث تقلصت المساحات المزروعة عن مثيلاتها في نفس التوقيت في المواسم السابقه نتيجة للخسائر الكبيرة التي اصابت مزارعيها بعد تدني أسعارها الموسم السابق، إضافة الي ضعف الإنتاجية نتيجة التغيرات المناخيه غير الملائمة.

وأكد أبوصدام أن الطماطم بهذه الأسعار فوق طاقة المواطن البسيط، ناصحًا المواطنين باستخدام البدائل المتاحة وتخفيض حجم الاستهلاك منها هذه الفترة.

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مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وفتح المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لهذا الوضع.

وأكد أبوصدام أن تراخي وزارة الزراعة في تشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الطماطم، وعدم وضع الخطط البديلة رغم تحذيرات نقابة الفلاحين المتتالية لتجنب حدوث هذا الارتفاع سوف يطيل من حدة الأزمة، ويساعد في تكرار مثل هذه الأزمات.

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بقلم الصاوي أحمد

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