بعد وصول سعر الدولار إلى 145 جنيها.. السودان يبدأ التعويم

الوصول إلى السعر الحقيقي خلال عامين

قررت الحكومة السودانية بدء تعويم الجنيه بشكل تدريجي وتعديل سعر الدولار الجمركي بعد أن تكبدت البلاد خسائر كبيرة على صعيدي الموازنة وتوافر العملة الصعبة.

ويأتي القرار بعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان إلى 145 جنيها.

ويثبت بنك السودان المركزي سعر صرف العملة الخضراء عند 55 جنيها للدولار الواحد.

وقال مجلس الوزراء خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، إن العجز “الكبير جداً” استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها “التعديل التدريجي” لأسعار الصرف والدولار الجمركي.

وأوضح المجلس وفقا لوكالة الأنباء السودانية، أن قرار “التعديل” سيتم تطبيقه على مدار عامين لحين الوصول إلى “السعر الحقيقي”.

ويأتي بعد نحو شهر من إعلان السودان، مطلع يونيو الجاري، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج غير ممول قد يمهد للحصول على دعم مالي دولي.

ويتوقع السودان الحصول على 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين.