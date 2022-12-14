بعد وصوله إلى 55 مليون جنيه.. إيرادات «عمهم» تتراجع فى دور العرض السينمائي

أصبح الفيلم السينمائي” عمهم” للنجم محمد إمام على وشك سحبه من دور العرض السينمائي بمصر ، وذلك بعد تراجع إيراداته التي لم تزد على 9 آلاف جنيه أمس ، وتواجده بالمرتبة الأخيرة بين باقي الأفلام السينمائية الحالية بالسينمات.

فيلم عمهم ضم كوكبة من الفنانين بجانب محمد إمام أبرزهم ، سيد رجب ورياض الخولي وباسم سمرة وآيتن عامر ، تأليف وسام صبري وإخراج حسين منباوي وإنتاج أحمد السبكي.

وتصدر الفيلم وقت طرحه بالسينمات السعودية الإيرادات ، بالإضافة لتحقيقه حوالي 55 مليون جنيه في السينمات المصرية بعد طرحه للجمهور.