بعد وصولها لمحطة «الرقابة المالية» ..«الإعادة الوطنية» حائرة بين أطراف السوق

■ غليوم : سيناريوهان للتأسيس أحلاهما مر.. والرقيب ليس أداة مباشرة

■ عبد الشهيد : دخول الهيئة يحتاج إلى إعادة نظر وتساؤلات حول الرقابة اللاحقة

■ مهنى : يجب أن تتبناه الحكومة باعتباره مشروعا قوميا وليس استثماريا

■ حافظ : تدبير رأس المال تحد رئيسى وتدخل الرقيب يسرع وتيرة الإنشاء

■ السيد : التنسيق مع الاستثمار لترويجها ضرورة

■ قطامش: مساهمة وحدات التأمين فى الكيان الجديد بات مُلحا

■ ماهرأبوالفضل

■ مروة عبد النبي

■ الشاذلى جمعة

إذا كان الحلم مر فالواقع أمر، فرغم أن حلم تدشين شركة وطنية للإعادة لايزال يراود سوق التأمين بتنوع أطرافه، فإن انتقال هذا الملف من طرف إلى آخر أصاب البعض بالحيرة حينا، والاندهاش أحيانا.

ومؤخرا أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توليها ملف تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، وأنها تعكف حاليا على معرفة آخر تفاصيلها، والتحديات التى تواجه تأسيسها من الأطراف التى تولتها فيما سبق خاصة الاتحاد المصرى للتأمين، ومجموعة مصر القابضة للتأمين.

وجاء تولى الهيئة لهذا الملف، ليطرح بدلا من السؤال ألفا، بعضها مرتبط بفرص تدشين الشركة من الأساس، والآخر له علاقة بدخول الجهة الرقابية، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية كطرف فى هذا

الملف؟.

وأبدى نزهى غليوم، رفيق معهد التأمين القانونى بلندن، والعضو المنتدب السابق لشركة الشرق للتأمين، اعتراضه على دخول «الرقابة المالية» كطرف فى تأسيس شركة إعادة التأمين، مؤكدا أن الهيئة كرقيب ليست أداة من الأدوات المباشرة لتأسيس شركة الإعادة.

وأشار إلى أن من يملك %99 من أوراق الملف هو وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديدا القابضة للتأمين، وتستطيع – إن أرادت- إنشاء الشركة فى أقرب وقت، مما يتصوره أى إنسان سواء فى القطاع أو خارجه، من خلال سيناريوهين، أحلاهما مر، أولها : تأسيس شركة برأسمال جديد تساهم فيها شركاتها أو الشركات الأخرى ذات العلاقة بها.

وثانيها : مرتبط بإخراج المصرية للإعادة من داخل مصر للتأمين، أى إلغاء قرار الدمج الذى ثبت عواره وأضراره، وذلك بقيود محاسبية عكسية، ويوجد فى السوق من الخبراء من يستطيع أن يعمل على ذلك، وعلى رأسهم رئيس القابضة للتأمين بنفسه فإن أراد يستطيع.

واتفق إبراهيم عبد الشهيد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة «تراست» لوساطة إعادة التأمين، فى أن دخول جهة الرقابة فى تأسيس شركة أو إدارة ملف تأسيس شركة خاضعة لرقابته يطرح العديد من التساؤلات، ويحتاج إلى إعادة النظر من الجهة الرقابية نفسها.

وأضاف أن الإجراء التقليدى المتبع وفق الأعراف والقانون أن يتقدم المؤسسون بطلب للجهة الرقابية، لإنشاء أو تأسيس شركة، وليس مستساغا أن تكون الجهة الرقابية هى الطرف المؤسس.

وأشار إلى أن «الرقابة المالية» وضعت بعض الضوابط المرتبطة بتعامل وحدات التأمين مع شركات الإعادة فى الخارج، أبرزها له علاقة برأس المال الذى لايجب أن يقل عن 60 مليون دولار، متسائلا عن كيفية التعامل مع شركة الإعادة المصرية، فى حال تأسيسها، برأسمال يقل عن هذا الرقم؟.

ولفت إلى أن رأسمال شركة الإعادة التأمين لايجب أن يقل عن 200 مليون دولار، لأسباب لها علاقة بطبيعة النشاط كصناعة عالمية من جهة، بالإضافة إلى مجال نشاطها كمنافس للأسواق الخارجية، وعدم قصرها على السوق المحلية حتى وإن كان فى مراحل متقدمة.

وأشار إلى أن تكاليف إنشاء شركة الإعادة خاصة مصاريف التأسيس ضخمة، بالإضافة إلى أن العوائد المستهدفة لن تتحقق قبل 10 سنوات، مقارنة بشركات التأمين، فأين المستثمر الذى سيضخ هذا الرقم، وينتظر عوائده بعد عقد من الزمن؟

وأوضح أنه يُفهم أن تتولى وزارة الاستثمار ملف تأسيس الشركة، لكن أن تتولى جهة الرقابة هذا الملف، حتى وإن كان بشكل غير مباشر، يفقدها دورها! خاصة وأن العديد من التساؤلات ستطرح حول آليات رقابة جهة الإشراف على تلك الشركة- التى تولت تأسيسها أو المساهمة فى تأسيسها- فى حال وجود خطأ فى الكيان الجديد يتطلب المحاسبة؟ أو فشل المشروع بعد تأسيسه؟.

وانتهى إلى أن دخول الرقابة كطرف فى تأسيس شركة إعادة التأمين معناه دخول الحكومة- على اعتبار أن الرقابة المالية جزءا من الحكومة-، رغم أن الحكومة نفسها دمرت شركة الإعادة التى تم تأسيسها فى 1957، وتم إدماجها فى مصر للتأمين عام 2007.

ووصف هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين فى «وثاق» للتكافل، تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين بالمشروع القومى، و ليس الاستثمارى، مما يتطلب أن تكون الحكومة طرفا فيه تتبناه وترعاه، على حد وصفه.

وشدد على ضرورة مساهمة شركات التأمين فى هيكل الملكية، باعتبارها صاحبة مصلحة، و يمثل الكيان الجديد بديلا للأسواق الخارجية، خاصة فى حال ممارسة ضغوط على السوق المصرية، بالإضافة إلى مساهمة فى حصول السوق المحلية، على مزايا تنافسية نتيجة وجود لاعب منافس للكيانات العالمية فى السوق المحلية.

ويرى أن التحدى الرئيسى مرتبط بتدبير رأس المال الذى يجب أن لايقل عن 100 مليون دولار، لتمكينها من الحصول على تصنيف ائتمانى لدعمها فى الحصول على عمليات من الأسواق الخارجية، وعدم قصر نشاطها على السوق المحلية.

واتفق طارق حافظ، مدير عام إعادة التأمين فى «بيت التأمين المصرى السعودى» مع الرأى المؤيد لدخول الهيئة كطرف فى تأسيس شركة إعادة التأمين، كداعم يساهم فى الإسراع من وتيرة التأسيس لاعتبارات مرتبطة بأن «الرقابة المالية» ممثل للحكومة.

واعتمد فى وجهة نظره على دور الحكومة فى تأسيس شركة إعادة التأمين عام 1957 التى تم دمجها فى مصر للتأمين فيما بعد، لافتا إلى أن التحدى الرئيسى له علاقة بتدبير رأس المال، مما يتطلب إشراك القطاعات المالية والاقتصادية فى هيكل الملكية، مثل البنوك والمستثمرين العرب والأجانب وعدم قصر المساهمة على شركات التأمين.

وقال خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «apex» لوساطة إعادة التأمين، إن تدخل «الرقابة المالية» فى ملف تأسيس شركة إعادة وطنية مؤشر واضح على أهمية هذا الكيان للدولة بصفة عامة، ولسوق التأمين خاصة.

وأكد أن التحدى الرئيسى له علاقة بتدبير رأس المال، مشيرا إلى إمكانية توفيره فى حالة ترويجه بشكل جيد من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار، لافتا إلى أن التحدى الآخر له علاقة بالمنافسة مع كيانات عالمية تعمل فى نشاط الإعادة.

وقال سعيد قطامش، رئيس قطاع إعادة التأمين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى «cis»، إن ارتفاع مؤشر التفاؤل بتدشين شركة إعادة تأمين وطنية بعد إعلان الهيئة للدخول كطرف، لقدرتها على التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة الاستثمار لترويجها كفرصة استثمارية على المستثمرين فى الخارج.

ويرى أن شركات التأمين مطالبة بالمساهمة فى الكيان الجديد مما يسرع من وتيرة التأسيس، لافتا إلى أن التحدى الرئيسى الذى سيواجه شركة الإعادة مرتبط بقدرتها على إبرام عقود مع الأسواق الخارجية، لإعادة تغطية مخاطر شركات التأمين فى تلك الأسواق.