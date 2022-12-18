بعد واقعة 15 مايو.. «النواب» يوافق علي الإذن بسماع أقوال النائب عيد حماد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على طلب النائب عيد حماد بالإذن بسماع أقواله أمام النائب العام فى البلاغ المقدم من وزارة الداخلية .

و يأتى ذلك بناء على نص المادة 359 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

يشار إلي تقدم النائب المذكور باعتذار إلى وزارة الداخلية، عما بدر من أحد العاملين لديه من تصرفات بكمين 15 مايو، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وخلال الجلسة العامة ، عرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة ، مؤكدا أن النائب عيد حماد مثل أمام اللجنة البرلمانية بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن طلب بالسماح بسماع أقوال النائب المذكور.

وأضاف الهنيدى قائلا: أن النائب عيد حماد قدم الاعتذار لوزارة الداخلية فى محل الواقعة المشار إليها،كما أشاد بدور وزارة الداخلية والتضحيات التى يقدمها أبطال الشرطة .

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى أن النائب عيد حماد لم يكتف بتقديم الاعتذار فقط لوزارة الداخلية ،لكنه قام بنشر فيديو عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي قدم فيها اعتذارا .لافتا إلى أن النائب عيد حماد طلب الإذن بسماع أقواله طبقا لنص النادة 359من اللائحة الداخلية بمجلس النواب وقد وافقت اللجنة على طلبه.

وقال النائب عيد حماد خلال الجلسة العامة : أتوجه وأعلن كامل مسئوليتى لخضوعى للمساءلة والمحاسبة للتصرف أو اللفظ .وأطلب الإذن لسماع أقوالى ، وفقا للمادة 359 من اللائحة وأكرر اعتذارى لوزارة الداخلية .

وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب : نؤكد احترامنا وتقديرنا لرجال وزارة الداخلية فى جميع ربوع الجمهورية ،وعلى رأسهم وزير الداخلية لما تبذله الوزارة من جهود صباحا ومساء لحماية الأمن والأمان للبلاد .