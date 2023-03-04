بعد واقعة «ماني ماستر».. تعرف على تطبيقات الجمعيات الإلكترونية ونسب عمولتها

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيقات جمع الأموال أونلاين والتى تتخذ صورا متعددة سواء فى شكل جمعيات أو الاستثمار بغرض الربح السريع.

كل ذلك ظهر على الساحة بعد واقعة ” ماني ماستر” لحلول الجمعيات أونلاين والتى فاجأت عملائها باعلان تصفية نشاطها وافلاسها دون سبق إنذار مع نشر بيان توضيحي على صفحتها الرسمية علي فيسبوك يتضمن أرقاما وهمية للتواصل مع أشخاص ادعت أنهم مؤسسيها.

وتفرض تطبيقات الجمعيات الإلكترونية، رسوم خدمة مبسطة يتم اضافتها للأقساط الشهرية، بحيث يتم حساب المصاريف حسب دور المستخدم في عملية القبض، وقيمة الجمعية، وتتراوح المصروفات بين 10 جنيهات و50 جنيها.

يمكن للمستخدم اختيار أحد خيارات الدفع المتاحة، ويتم الدفع من خلال الخصم من المرتب، أو بطاقات الائتمان، أو التحصيل المباشر من المنزل، ويتم تحصيل الجمعية من خلال تحويل بنكي أو توصيل نقدي بمندوب.

المال ترصد فى التقرير التالي أبرز تطبيقات تنظيم الجمعيات أونلاين وآلية عملها بالسوق المحلية .

طريقة عمل تطبيقات الجمعيات أونلاين:

تعد الجمعيات احد اكثر الوسائل شعبية وانتشارا بين اروقة المجتمع المصري، وهي وسيلة يتولى من خلالها أحد الأفراد تنظيم عملية دفع مجموعة من من أشخاص، يدفع كل منهم مبلغًا ماليًا كل شهر ويتم الاتفاق عليه مُسبقًا ، ، وقد يكون على مدار عام أو عامين أو أكثر، كما يتم الاتفاق على ترتيب كل منهم في الحصول على المبلغ الكلي للجمعية الذي يتم جمعه من المجموعة كل شهر.

ماني فيللوز والجمعية أبرز اللاعبين

ويعمل في السوق المصرية العديد من اللاعبين التي تقدم خدمات الجمعيات اونلاين وهم شركة MONEY FELLOWS وشركة ماني ماستر و شركة الجمعية.

Money Fellows

Money Fellows هو تطبيق إلكتروني علي هواتف الآندرويد وآبل ستور متخصص في دوائر المال الرقمية (الجمعيات الأونلاين)، يستخدمه أكتر من 4 مليون مستخدم .

و يمكن للعملاء سداد مبلغ الجمعية بأكثر من طريقة، على رأسها الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية، أو هيئة البريد المصرى أو شركة فورى لحلول المدفوعات، فضلًا عن إمكانية استقطاع المبلغ، من خلال الشركة التى يعمل بها العميل إذا كانت ضمن قائمة الشركات المتعاقدة مع التطبيق.

وتتيح الشركة تعاقدًا رسميًا للعميل موقعًا بواسطة كل الأطراف المشاركة فى الجمعية، من أجل ضمان وصول مبلغ الجمعية لجميع المشاركين فى الوقت المتفق عليه، كما تقوم الشركة بالتدخل ودفع قيمة القسط المستحق للعميل في حال تعثر احد العملاء وتقوم بتحصيلها مرة اخرى .

ماني ماستر:

تعد احدى اللاعبين في السوق المصرية وهي متخصصة في تنظيم الجمعيات بشكل رقمي وتعمل في كافة محفاظات جمهورية مصر العربية، وتقوم ماني ماستر بتنظيم الية لعمل الجمعيات بمبالغ تبدأ من 5 الاف جنيه وتصل الي مليون جنيه ومدد تصل الى 20 شهرا .

وتتيح الشركة الدور الاول والثاني للعملاء الذين قامو بالاشتراك سابقا مع ماني ماستر ، اما اذا كان العميل متعاملا جديدا فأنه يحصل علة المركز الثالث، كما تحصل الشركة على مصاريف ادارية تبدأ من 10% وتحدد حسب الدور الخاص بالعميل وتخصم من اجمالي الجمعية عند القبض .

ما هي الأوراق المطلوبة للدخول في الجمعية؟

وتتطلب شركة Money master مجموعة من الاوراق للدخول في دورة عمل الجمعية من عملائها وهي صورة البطاقة الشخصية للعمل بجانب تقديم ايصال كهرباء، واذا اراد العميل الدخول في جمعية من الحجم الكبير فأنه سيتعين عليه تقديم مفردات مرتب او كشف حساب بنكي .

اما اذا كان محل الاقامه الحالي ايجار جديد او قديم فأنه سيتاح للعميل الحصول على الدور الخامس في جمعيات ال 10 شهور ، وذلك لضمان الملاءة المالية للعملاء الجدد.

ما هي الضمانات التي تقدمها الشركة للعميل؟

وتقدم الشركة لعملائها عقد قانوني يقوم العميل بتوقيعه في مقر الشركة مما يضمن حق العميل في الحصول على امواله مرة اخرى في حالة تعرض الشركة لاي ازمة.

تطبيق الجمعية

منصة الكترونية تتيح التمويل المتبادل من قبل الأفراد ، ويمكن للعملاء الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين أخرين لديهم امكانيات إدخارية متطابقة في دوائر عامة.

كما توفر التطبيق أيضاً تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن امتلاكه سوقاً مدمجاً يمكن المستخدمين من الوصول الي منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي.

ويمكن للعملاء استخدام أموال الدورة الخاصة بهم لشراء منتج مخفض مباشرة، كما ان التطبيق مسجل في الهيئة العامة للاستثمار مقيدة بسجل تجاري.