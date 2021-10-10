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بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض.. «تعليم القليوبية» توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور

وإلغاء ندب مدير المدرسة وتحويلة الواقعة للتحقيق
عصام عميرة 7:29 م, الأحد, 10 أكتوبر 21 7:29 م, الأحد, 10 أكتوبر 21

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في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قررت إدارة تعليم القليوبية، بإلغاء ندب مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف بدل منه لتيسير الأعمال.

قام الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بتوجيه رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الامور، وأكد سيادته أنه بخصوص ما تم نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ازدحام الفصول والكثافة المرتفعة، وما نشر بخصوص مدرسة بإدارة الخانكة التعليمية وجلوس الطلاب علي الأرض.

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وأكد وكيل الوزارة، فى بيان للمحافظة اليوم، أنه تم التنبيه والتشديد علي مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة بأن تقوم بالعمل بنظام الفترات الممتدة لتخفيف الكثافات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الادارات بتكثيف المتابعات علي المدارس في الفترة القادمة لمتابعة تخفيف الكثافات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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وقالت المحافظة إنه تم فرش الفصل الخالي، وتجهيزة لاستقبال الطلاب بالشكل الذي يليق بهم.

الفصل بعد القيام بفرشه
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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