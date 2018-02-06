بعد واقعة تصوير المرضى..لجنة برلمانية ستزور مستشفى العباسية

سلوى عثمان قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة ستفتح ملف الخدمة الطيية فى مستشفى العباسية على خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق .وأضاف عابد أن اللجنة تدرس تنظيم زيارة لمستشفى العباسية للاطمئنان على المرضى وعلى مستوى الخدمة المقدمة لهم وأشار عابد إلى أنه لابد من وضع قو

سلوى عثمان

قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن اللجنة ستفتح ملف الخدمة الطيية فى مستشفى العباسية على خلفية واقعة تصوير المرضى بشكل غير لائق .

وأضاف عابد أن اللجنة تدرس تنظيم زيارة لمستشفى العباسية للاطمئنان على المرضى وعلى مستوى الخدمة المقدمة لهم

وأشار عابد إلى أنه لابد من وضع قواعد محددة للتعامل مع المرضى النفسيين سواء من جانب الأطباء، أو من جانب أطقم التمريض ،وأن يتم وضع قواعد صارمة لمخالفة هذه القواعد .

كما طالب بضرورة تركيب كاميرات فى المستشفى لضمان الحفاظ على حقوق المرضى وعلى طريقة التعامل معهم على مدار اليوم .

واعتبر عابد أن قرار وزارة الصحة والسكان، بإيقاف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، و11 من طاقم التمريض عن العمل وإحالتهم للتحقيق ، خطوة جيدة مبدئيًا، ولكن لابد من وضع قواعد تضمن عدم تكرار هذه الوقائع مرة أخرى .