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بعد واقعة المعادي بأيام.. ضبط شخص تحرش بطفلة أثناء اللعب بمدخل سكنها

قال إنه يتردد على العقار لبيع منتجات، لكونه مندوب مبيعات.
أماني عوض 1:38 ص, الأثنين, 15 مارس 21 1:38 ص, الأثنين, 15 مارس 21

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توصلت أجهزة الأمن إلى المتهم بارتكاب واقعة التحرش بطفلة أثناء اللعب داخل مدخل العقار الذى تسكن فيه لمنطقة بدر في محافظة القاهرة، وذلك في واقعة جديدة بعد أيام من ضبط متحرش المعادي.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تحرش شخص بطفلة أثناء اللهو مع مجموعة من الأطفال بمدخل العقار محل سكنها، الكائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه مندوب مبيعات -مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل تواجده بالعقار لعرض المنتجات على قاطني العقار.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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